Глава президентского Совета по правам человека Фадеев назвал фантазиями исключение Екатерины Винокуровой из СПЧ

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал фантазиями исключение Екатерины Винокуровой из СПЧ после вопроса президенту про Беслан. При этом Фадеев не ответил на вопрос, кричал ли он на Винокурову и посоветовал почитать комментарии других членов Совета.

Сама Винокурова ранее рассказала «Дождю», что Фадеев позволил себе на нее наорать", он обвинил ее в том, что она «похитила полчаса времени президента». Винокурова не исключила, что ей придется уйти из СПЧ.