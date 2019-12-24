В эти минуты Мещанский суд выносит приговор Самариддину Раджабову – одному из фигурантов так называемого «московского дела». Поддержать его пришли бывшие обвиняемые, а также родственники, приехал и рэпер Оксимирон, он стоит возле суда.

Суд установил, что Самариддин Раджабов совершил угрозу применения насилия в отношении полицейских, объявила судья Татьяна Бараковская. Строитель и начинающий рэпер с улыбкой слушает её в аквариуме. Прокурор вчера попросила для Раджабова 3,5 года колонии. Он вину не признал. По версии следствия, подсудимый испугал полицейских и доставил моральные страдания, бросив в их сторону пластиковую бутылку с жидкостью. В последнем слове – его Раджабов прочитал в стиле рэп — он выразил отношение к преследованию мирных участников акции летом в центре столицы.

«Я выходил на митинг против беспредела, но настоящий беспредел — это «московское дело»». Процесс провели рекордно быстро: за один один день. Он шёл вчера с утра до вечера и изрядно повеселил публику. Особенно когда потерпевшие полицейские ростом под два метра говорили судье Бараковской, что в районе Трубной площади 27 июля испугались звука брошенного предмета, похожего на пластиковую бутылку. Одному из силовиков показалось, что это камень обёрнут в пакет, поскольку он двигался по плитке «с твёрдым шуршанием». Смех в зале прекратился лишь когда слово взяла сторона защиты. Так отец Раджабова сказал: он гордится тем, что воспитал сына с такой гражданской позицией. Адвокаты обратили внимание на противоречия силовиков на стадии следствия и в суде. Обвинение не подтверждается доказательствами, оно основано на домыслах, сказал адвокат Сергей Бадамшин.

В СИЗО Раджабов провёл почти пять месяцев. Обвинение в отношении него несколько раз менялось.