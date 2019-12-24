Зеленский берет пример с Белоруссии в решении украинских проблем – Лукашенко

Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«То, что Украина попала в сложную ситуацию, в которой когда-то Белорусь находилась, и мне приходилось из этого выкарабкиваться, – это опыт определенный. И Владимир Зеленский, как человек умный, он понимает, что не только на западе или в России надо этот опыт черпать, но и в Белоруссии, поскольку еще Белоруссия – это и очень близкая для них страна. Поэтому он действует такими методами и реализует, и решает те или иные задачи, как решали это в Белоруссии», — сказал он.

А.Лукашенко подчеркнул, что у Белоруссии и Украины «очень добрые отношения».

«Абсолютно правильно, мы союзники, это неоспоримо. Вы знаете, это наш абсолютный приоритет. Украина для нас не союзник в таком понимании, но у нас очень добрые отношения, близкие отношения с Украиной, которые оцениваются более пяти миллиардов долларов товарооборота в год. Это большой товарооборот», — заключил президент.