Организаторы учений по разгону акций в Татарстане не имели права привлекать школьников к таким мероприятиям – депутат

Полицейские, уволенные главой МВД за проведение учений по разгону акций в Татарстане, не имели право привлекать школьников к подобным мероприятия. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов.

Ранее, глава МВД Н.Колокольцев уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане. Руководитель местного управления ведомства получил дисциплинарный выговор.

«Я считаю абсолютно правильным решение министра, обоснованное. Потому что, как минимум, все действия, которые были стали интернет-мемом. По большому счету и представляет собой серьезную глупость. Полицейские вообще не имеют право привлекать школьников таким образом. К образовательному процессу данный формат мероприятий не имеет никакого отношения», — сказал Б.Чернышов.

По его словам, полиция должна обучать детей действиям в случаях экстренных ситуаций и закреплять навыки коммуникации с органами охраны правопорядка.

«Если есть возможность взаимодействовать полиции и школы, это должно быть в сфере вопросов, связанных с личной безопасностью, с правилами дорожного движения, с информированием о деятельности полиции. С обучением школьников тем нормам и возможности быстрой коммуникацией в случае какой-то кризисной ситуации. Это было бы абсолютно адекватно и правильно. А когда на уроках детей заставляют быть участниками несанкционированных акций и на них тренируются как правильно разгонять эти акции — это глупо», — подчеркнул депутат.