Лукашенко: Самой большой угрозой для России будет, если в Украине придут к власти националистические силы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что большей угрозой для России будет, если в Украине придут к власти националистические силы, чем если Украина вступит в НАТО. Об этом президент сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Самая большая угроза для Украины и для России будет не НАТО, а если к власти придут и получат все оружие и вооружение, как вы их там называете грубо, «нацики». Я с этим, конечно, не согласен, не надо оскорблять кого-то, у каждого есть свои понятия. Но, вы знаете, вот эти радикальные национальные силы в Украине. Вы знаете эти батальоны, я не буду их перечислять. Вы знаете в Украине лидеров, которые всегда готовы возглавить вот это оголтелое радикальное националистическое, я не знаю, меньшинство это или… Их много в Украине. Вот это для вас будет страшнее, чем НАТО», — сказал он.

Президент негативно расценил стремление Украины присоединиться к НАТО.

«Я об Украине очень много думаю. Конечно, плохо, если Украина вступит в НАТО. Это безопасности нам не добавит. Ни нам, а тем более России. Но хуже будет вот это (приход националистических сил к власти в Украине – Э.М.)», — заключил А.Лукашенко.