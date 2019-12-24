Белоруссия и Россия не пришли к консенсусу по вопросу регулирования рынка алкогольной и табачной продукции –Лукашенко

Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в Белоруссии действует монополия на производство и реализацию алкоголя и табака. «Водка, коньяки и прочее – у нас здесь жесточайший контроль и нет такой беды, как у вас – паленая водка. Я Путину говорю: вот мы спорим сейчас, открыть ли рынок Белоруссии для поставки алкогольных российских напитков. Но мы же договорились: если эффект дает какая-то система, то ее надо взять и в России. Давайте введем государственную монополию. Конечно, вы воевать начнете за этот рынок. Но зато мы людей сохраним», — заявил А.Лукашенко.

С его точки зрения, Россия не хочет вводить такую монополию из-за коррупции. «Россия на нас обижается, что белорусских табачных изделий много поставляется. Во-первых, не надо задирать до потолка цены, чтобы бюджет набить. У нас цены значительно ниже, чем у вас, и это большая проблема в данных переговорах. У нас госмонополия, все железно контролируется, потому что речь идет о здоровье людей. Почему вы не хотите это взять? Потому что в России карманы набивают не только производители и продавцы алкоголя и табака, но чиновники. Вот почему вы этим путем не идете, а нас плющите, чтобы мы вашу систему взяли», — заключил А.Лукашенко.