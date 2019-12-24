Санта-Клаус в преддверии Рождества вылетел с Северного полюса, чтобы развезти подарки, — сообщает Объединенное командование Воздушно-космической обороны северо-американского континента. По традиции оно отслеживает перемещение Санта-Клауса. Первой страной, где он побывал, стала Россия – к этому моменту Санта доставил почти 300 миллионов подарков.