Лукашенко: Мы с Путиным договорились 31-ю «дорожную карту» не обсуждать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что ранее было достигнуто соглашение с президентом России Владимиром Путиным не обсуждать 31-ю «дорожную карту».

«Мы два суверенных государства — Белоруссия и Россия. Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умоляет и не уменьшает суверенитет ни России, ни Белоруссии. Что касается современного момента по интеграционным вопросам. Есть 31 план, «дорожная карта» — это план строительства над национальными органами: парламент, президент и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать», — сказал он.

По словам Лукашенко, правительство России попыталось опять предложить обсуждение 31-й «дорожной карты», но эта тема по договоренности с В.Путиным была исключена еще на встрече в Сочи.

«В правительстве попытались увязать эти 31 карт, в основном экономические вопросы: таможня, экономика, защита, пространство. Планы тех путей, по которым уже движемся. В основе — это экономика. А 31 карта — это план строительства или завершения — крыша над национальными органами. Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Президент Путин сказал, что «мы с президентом Белоруссии договорились, мы вообще не трогаем эти вопросы»», — сказал Лукашенко.