Лукашенко: Белоруссия сегодня выступает форпостом России

Белоруссия сегодня выступает форпостом России. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы сегодня выступаем форпостом России. Я задал президенту (Владимиру Путину – Э.М.) вопрос, ты же не допускаешь, что мы пропустим танки на Москву, если они оттуда пойдут, ну образно. Если вдруг кто-то захочет повоевать с Россией, ну мы же в сторону не отойдем», — сказал он.

Лукашенко добавил, что, в случае нападения на Белоруссию, Россия автоматически окажется под угрозой.

«Ну что такое западу захватить Белорусь. Вы понимаете, что это непосредственная угроза уже суверенитету России. Что такое ракеты, грубо говоря, средней-малой дальности под Смоленском, и что такое там далеко в Польше», — отметил президент.