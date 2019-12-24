Лукашенко заявил, что при принятии решений по вопросу интеграции с Россией должно быть равноправие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что при принятии решений по вопросу интеграции с Россией должно быть равноправие.



«В Белоруссии и России выросло новое поколение. Время ушло, упущено безвозвратно, люди новые. Поэтому сегодня нельзя решать так вопрос, как вы предлагаете: президент будет этот, парламент этот, сверху сейчас все построим. Иначе завтра получим такую вспышку не только в Белоруссии, но и в России», — сказал президент республики.

Как отметил Лукашенко, если посмотреть на историю, можно увидеть, что любой неравноправный союз рано или поздно был уничтожен. «Вы хотите объединяться, но на каких условиях? Нам намекают, даже прямо говорят: мы большие, а вы поменьше, значит, будет так, как у нас. А я говорю: нет, давайте, что у вас лучше, сделаем общим достоянием, а что у нас лучше, сделаем в России», — заключил он.