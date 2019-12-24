Парада в честь Дня снятия блокады в следующем году не будет

Об этом на заседании городского правительства сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

От идеи парада в 2020 году в Смольном отказались, поскольку годовщина не круглая. Вместо парада на Дворцовой площади проведут интерактивную программу. По словам Александра Беглова там, цитирую: «будет, в том числе, наша традиционная каша, чай, угощения. Будут ретро-автомобили» КЦ. Ровно год назад Александр Беглов придерживался другой точки зрения. Он не поддержал ту часть общественности, которая настаивала на том, что прохождение военных по Дворцовой площади недопустимо в столь скорбную дату. Александр Беглов сказал, что обмен мнениями состоялся и ветераны с блокадниками выступили за парад. На заседании правительства в декабре прошлого года от имени ветеранского движения выступил Исай Моисеевич Кузинец. Он сказал, что военный парад нисколько не помешает городу. Цитирую «Мне представляется, что нам необходимо проводить парады в эту дату и впредь» КЦ. Агентству Евразия Дэйли глава Петербургского регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Игорь Коровин сказал, что 27 января — это день снятия блокады, и это — праздник, в то время как день скорби — 8 сентября. День начала блокады. По его мнению, есть другие дни поминовения, но общество не может всё время горевать, такая модель поведения ничем хорошим закончиться не может.

В этом году парад состоялся, по Дворцовой площади под звуки военных маршей прошли более 2,5 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств, а также около 80 единиц специальной техники.