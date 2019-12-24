Глава МВД Владимир Колокольцев уволил организаторов полицейских учений с участием школьников в Татарстане

Министр внутренних дел республики привлечен к дисциплинарной ответственности. Скандал разгорелся после того, как видеоролик об учениях МВД появился в интернете.

В учениях МВД принимали участие 18 девятиклассников одной из районных школ Татарстана. Они выполняли роль статистов. Школьники были привлечены по инициативе руководства районного отдела МВД. Их участие было согласовано с администрацией школы. По словам одного из учеников в ходе учений им нужно было «топать», провоцировать и толкать правоохранителей, кого-то положили в снег лицом. В результате некоторые школьники получили травмы. В Минобрнауки Татарстана негативно отозвались о проведении данного мероприятия, но при этом информацию о травмах учеников опровергли. Якобы никто за помощью не обращался. Напомним, что после инцидента начальник районного отдела образования уволилась. В МВД республики также проводится служебная проверка. Жительница Татарстана, которая опубликовала видео учений в интернете была допрошена как свидетель. Сотрудники полиции приехали к женщине этой ночью. Она написала объяснительную, и правоохранители уехали.



Проверку по факту учений МВД с участие школьников также организовала прокуратура Татарстана.