Мосгорсуд отклонил жалобу сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который оспаривал призыв в армию

Соратника Алексея Навального задержали накануне вечером, до сих пор он не вышел на связь. В фонде предполагают, что Шаведдинова забрали в армию.

Решение призывной комиссии, признавшей Руслана Шаведдинова годным к военной службе, сотруднику ФБК оспорить не удалось. Жалобу Мосгорсуд оставил вчера без удовлетворения, сказали в инстанции «Эху». Отметив, что в постановлении нет речи о том, что Шаведдинов должен быть призван в армию судом. Сотрудник фонда в своей жалобе утверждал, что решение призывной комиссии нарушает его право на освобождение от призыва, поскольку у врачей, проводивших проверку, не было сведений о его здоровье. К тому же медосвидетельствование прошло в помещении, которое не отвечает требованиям, установленным законом. До этого сторону военкомата занял Савёловский суд. К Шаведдинову домой вчера ворвались силовики, его задержали, квартиру обыскали. Пресс-секретарь организации Кира Ярмыш рассказала, что их соратника около восьми вечера увезли из городского сборного пункта и на самолёте доставили предположительно в Архангельск. Именно этот город в качестве точки прибытия назвал основатель ФБК, политик Алексей Навальный. По его словам, служба в армии превратилась в тюремный механизм и разновидность лишения свободы, а призыв Шаведдинова незаконный, поскольку он оспаривает в суде действия военкомата.

Юристы ФБК написали заявление в полицию о пропаже сотрудника.