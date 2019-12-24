Суммарный дефицит торговли Белоруссии с Россией с 2000 по 2019 годы превысил 120 млрд долларов – Лукашенко

Суммарный дефицит торговли Белоруссии с Россией с 2000 по 2019 годы превысил 120 млрд долларов. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Отрицательное сальдо сегодня 9 млрд. Суммарный дефицит торговли товарами с Россией с 2000 по 2019 годы превысил 120 млрд долларов. Если в 2000 году мы занимали 11% в российском импорте, то в 2019 году доля упала на половину и составляет 5,5%», — рассказал он.

Лукашенко добавил, что задается вопросом: «так что же это за союз, когда у нас по всем позициям становится хуже и хуже?» «Но Россия это не анализирует. Вам почему-то надо показать, что Лукашенко – это гиря на ногах, Белоруссия – это нахлебники. Лукашенко никакой – он капризный. Чепуха полная! Вы хотите ответа? Вам надо градус Лукашенко в России понизить», — отметил он.