Лукашенко заявил, что в случае избрания президентом, «реализует все договоренности и планы по интеграции с Россией»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что в случае очередного его избрания на пост президента, будет реализовывать «все договоренности и планы по интеграции с Россией».

«Я скажу искренне, если меня люди изберут на президентских выборах, конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы – это дорожная карта. Все о чем мы договоримся, это будет реализовано», — сказал он.

По словам Лукашенко, переговоры по интеграции проходят так долго, потому что «времени прошло много, и многое не исполнено».

«Я не согласен с Путиным, который сказал, что на 90% исполнено, и что в ЕврАзЭС дальше продвинуто. Это был просто экспромт. Если бы он проанализировал, он бы такого заявления не сделал. Поэтому если я — президент Белоруссии, с теми полномочиями, которые сейчас у президента, то в первую очередь буду заниматься реализацией интеграционных проектов», — добавил президент Белоруссии.