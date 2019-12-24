По мнению президента Белоруссии Александра Лукашенко, в России пытаются «забыть» о братстве русского и украинского народа. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Была Киевская Русь, Киев был, и тут не надо вам особенно растопыривать в России пальцы и говорить, что как будто этого не было. Мать городов наших, и от этого не надо уходить. Мы оттуда в какой-то степени все пошли и крестили, наверное, нас там. Поэтому мы это понимаем, это не перепишешь, это история. В России вы пытаетесь это, не переписать, это невозможно, – вы пытаетесь это забыть. Не надо это забывать, это обижает украинцев. И много можно из истории привести фактов, которые говорят о том, что мы близкие, мы братья, мы родные, как Путин мне в Питере сказал. Мы родные, и из этого должны исходить. Не надо все в бухгалтерию превращать», — сказал он.