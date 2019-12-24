Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев сообщил о социальном напряжении в 50 регионах страны в связи с проведением «мусорной реформы». По оценке Фадеева, чиновники ничего не объясняют и не говорят с населением. Он считает, что нужно обсуждать вопрос компенсаций. «Мусор из Москвы все равно придется везти в регионы», — добавил Фадеев.