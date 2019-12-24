Решение огласила судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момент а задержания Бученкова, — сообщает Интерфакс.
Сам фигурант сейчас находится в Литве, где получил политическое убежище. Он утверждает, что не был на Болотной 6 мая 2012 года.
Прокуратура просила для Бученкова 8 лет.
Последнего обвиняемого по «Болотному делу» Дмитрия Бученкова заочно приговорили к двум с половиной годам колонии
Решение огласила судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момент а задержания Бученкова, — сообщает Интерфакс.