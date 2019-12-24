Мосгорсуд отклонил апелляцию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным к военной службе, — сообщает МБХ-Медиа со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. При этом пресс-секретарь уточнила, что в решении суда ничего не говорится о призыве в армию.

Вчера вечером дома у Шаведдинова прошел обыск, после чего его увезли в неизвестном направлении. Связи с ним нет.

Юристы ФБК выяснили, что Шаведдинов был на городском сборном пункте Москвы, они предположили, что активиста могли незаконно отправить в воинскую часть, несмотря на основание для отсрочки.

По информации Алексея Навального, Шаведдинова доставили в Архангельск. Политик считает, что служба в армии превратилась в тюремный механизм, разновидность лишения свободы.