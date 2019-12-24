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Эксклюзив Эха 14:22, 24 декабря 2019

Лукашенко: В СМИ преувеличивают массовость протестов оппозиции в центре Минска

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, информация о протестах белорусской оппозиции в СИ сильно преувеличена. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Я их (протестующих) понимаю, конечно. Не надо говорить, что это такие массовые акции. Выходили на проспект Победителей, проспект Независимости, где огромная масса народа идет. 400 человек – это ядро оппозиции поднимали флаги. И в СМИ кажется, что огромное количество народу. Нет, это обычные люди, кто на работу шел, кто с работы, кто в магазин», — сказал он.

«И я их понимаю. Я не отвергаю их точку зрения, мы должны с этим считаться. Но беда вся в том, что они это делают ради какой-то политики. Кто-то там подсказал, проплатил, фонды им дают, они неплохо живут, как я говорил. Это делается не ради того, чтобы защитить суверенитет. Потому что они прекрасно понимают, что я никогда не пойду на то, от чего они пытаются уберечь белорусский народ. Самый главный защитник суверенитета и независимости является президент Белоруссии, потому что он отвечает по Конституции за это», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее в СМИ сообщалось, что вторые сутки белорусская оппозиция выходит в центр Минска с выступлениями против интеграции с Россией.



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