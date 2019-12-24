Парада в честь Дня снятия блокады Ленинграда в следующем году не будет

Ранее часть петербуржцев выступала против его проведения, так как считала, что в день скорби он неуместен.

О том, что парада не будет, на заседании городского правительства сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, вместо него на Дворцовой площади проведут интерактивную программу. Цитирую: «будет, в том числе, наша традиционная каша, чай, угощения. Будут ретро-автомобили» КЦ. Ровно год назад Александр Беглов поддержал ту часть общественности, которая настаивала на том, что прохождение военных по Дворцовой площади необходимо. Он сказал тогда, что обмен мнениями состоялась и ветераны с блокадниками поставили в нем точку, поддержав проведение парада. Напомню, год назад в Северной столице развернулась широкая дискуссия о его уместности. Противники говорили о том, что подобное мероприятие недопустимо в столь скорбную дату. Сторонники торжественной военной церемонии, в свою очередь, уточнили, что снятие блокады — это праздник. День же скорби — это 8 сентября. День начала блокады.

Парад в честь 75-й годовщины снятия блокады состоялся 27 января этого года на Дворцовой площади. В нем приняли участие 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа, Национальной гвардии, суворовцы, нахимовцы и парадный расчет Юнармии, военная техника, боевые самолеты и вертолеты.