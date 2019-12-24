МЧС предлагает сделать эвакуацию населения в чрезвычайной ситуации обязательной

Как сообщил ТАСС глава ведомства Евгений Зиничев, уже готовятся соответствующие поправки в законодательство. Он напомнил, что во время наводнения в Амурской области минувшим летом люди отказывались покидать свои дома, в результате МЧС пришлось держать на этой территории спецтехнику, плавсредства, хотя они были необходимы в другом месте.

Считают ли москвичи оправданной инициативу МЧС о принудительной эвакуации, выясняла корреспондент «Эха Москвы».

Все опрошенные прохожие в центре столицы сошлись во мнении, что когда речь идет о какой-либо угрозе жизни и здоровью людей, спасательные службы должны иметь право увозить людей с опасных территорий, даже против их воли. Такое мнение в частности высказал Дмитрий.

С точки зрения юриста Анны, эвакуация людей из зоны чрезвычайной ситуации вопреки их воле – это необходимая мера, ради которой моно ограничить некоторые права.

Опрошенные москвичи считают, что принудительная эвакуация необходима не только на территориях, где объявлен режим чрезвычайно ситуации, но и, например, в случае сообщений о минировании зданий. С этим согласен кладовщик Алексей.

Все опрошенные полагают, что принудительная эвакуация уместна даже в случае, если тревога с большой вероятностью окажется ложной.

На данный момент обязательная эвакуация проводится лишь в двух случаях: когда вводится режим контртеррористической операции и режим чрезвычайного положения