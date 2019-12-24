У Кремле пока нет позиции в отношении предложений об отмене НДФЛ для людей с низким доходом, — сказал пресс-секретарь президента Дмитирй Песков. Он отметил, что этот вопрос неоднократно поднимался в ходе экспертных дискуссий – он требует межведомственного согласования и проработки.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила сегодня, что считает возможным освобождать от налога на доходы физических лиц тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда. При этом Матвиенко добавила, что нужно еще посчитать и понятЬ, за счет чего компенсировать выпадающие доходы.