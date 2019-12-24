Мещанский суд Москвы оштрафовал на 110 тыс руб Евгения Ерзунова, который признан виновным в угрозах судье Криворучко

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 110 тысяч рублей Евгения Ерзунова, который признан виновным в угрозах судье Алексею Криворучко. Дело слушалось в особом порядке – обвиняемый признал вину полностью. Его освободили в зале суда.

Судья Криворучко, в частности, выносил приговор фигуранту «московского дела», актеру Павлу Устинову.