Министр внутренних дел Татарстана привлечен к дисциплинарной ответственности после учений с участием школьников

Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин привлечен к дисциплинарной ответственности после учений с участием школьников. Организаторы учений будут уволены, — сообщает ТАСС.

Учения по разгону митингов прошли во дворе школы в пятницу, 20 декабря. В МВД Татарстана утверждали, что действия правонарушителей на митинге имитировали только сотрудники полиции в гражданской одежде, ни один из школьников не пострадал.

Сами ученики рассказали, что сотрудники полиции применяли к ним физическую силу, в частности, бросали на землю. Несколько подростков получили травмы.

После учений со своей должности уволился глава райотдела образования, в Министерстве образования Татарстана проводится служебное расследование.

Видео полицейских учений со школьниками выложила в интернет жительница Татарстана Екатерина Пантелеева. Ей пришлось писать объяснительную — в частности, полицейских интересовало, почему Пантелеева решила разместить видео в социальных сетях, — сообщает Интерфакс.

В пресс-службе МВД Татарстана подтвердили, что женщина была опрошена полицейскими.