Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов пропал после обыска и допроса

Связи с ним нет уже больше 16 часов, — сообщили в ФБК. Юристы фонда выяснил, что вечером Шаведдинов был на городском сборном пункте Москвы, откуда его увезли в неизвестном направлении. Связи с ним нет уже больше 16 часов, — сообщили в ФБК.

Юристы фонда выяснил, что вечером Шаветдинов был на городском сборном пункте Москвы, откуда его увезли в неизвестном направлении.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией предполагают, что Руслана Шаведдинова могли незаконно забрать в армию после проведенного у него накануне обыска. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

«Объективной документально подтвержденной информации о его призыве мы не располагаем. В различных СМИ, где-то телеграм-каналах распространяется видео, как люди в форме ведут его фактически под конвоем, сажают в микроавтобус, видимо, из самолета или помещения аэропорта. Но каких-то подтверждений объективных у нас нет, мы это все пытаемся проверить, выяснить», — сказал он.

Гимади добавил, что в ФБК готовят заявление о возбуждении уголовного дела по факту действий сотрудников правоохранительных органов.

«В любом случае мы не считаем это призывом, потому что Руслана не имели права призывать в армию до рассмотрения его гражданского дела судом. Соответственно, это получается не призыв, а незаконное лишение свободы и превышение должностных полномочий. Это преступления, о которых мы подаем в настоящее время заявление о возбуждении уголовного дела», — заключил он.

В полицию уже направлено заявление о пропаже человека, поиски продолжаются, отметил Гимади.