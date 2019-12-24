В Татарстане полицейские в ночь явились к девушке, опубликовавшей видео учений МВД с участием школьников

Полицейские явились ночью в квартиру к жительнице села Новотроицкое в Татарстане, опубликовавшей видео учений МВД с участием школьников. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин.

По его словам, сотрудники полиции пришли к Екатерине Пантелеевой после 23 часов ночи и потребовали объяснений, откуда у нее появилось видео с учений Росгвардии по разгону митингов с участием школьников.

«Я посоветовал ей воспользоваться правом 51 статьи — не давать свидетельства, и попросить вызвать ее должным образом — повесткой и в присутствии адвоката. Она предпочла избавиться поскорее от этой истории, и объяснения дала на месте — у себя в квартире после 23.00 часов полицейским», — рассказал Валиуллин.

Екатерина Пантелеева в своем обращении призвала чиновников и общественность оценить действия росгвардейцев, после чего полиция задала ей вопрос о причинах размещения видеоролика.

«Я лично оцениваю, что сотрудники полиции в данном случае действовали вне закона, поскольку в позднее время суток к женщине с ребенком приходить, будить ребенка. Это не такое неотложное дело, которое нельзя было перенести на дневное время. Я лично бы обжаловал, но Екатерина непубличный человек, напугана. Не знаю, что она будет предпринимать. Юрист должен с ней связаться, там решат», — отметил Валиуллин.