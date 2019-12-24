Песков не стал комментировать инцидент между Винокуровой и главой СПЧ Фадеевым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге не стал комментировать инцидент между журналисткой Екатериной Винокуровой и главой Совета по правам человека при президенте РФ Валерием Фадеевым.

Отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, как относятся в Кремле к ситуации, что член СПЧ Екатерина Винокурова была подвергнута жесткой критике со стороны главы Совета, Дмитрий Песков ответил:

«Мы также видели сообщения СМИ. Я не могу никак комментировать, я не пресс-секретарь Совета или руководителя этого Совета».

«Президент так же отвечал на этот вопрос. Справедливости ради, я могу сказать тема Беслана неоднократно затрагивалась в материалах, и достаточно недавно детально проверялась. Многое, что говорится, не соответствует действительности», — добавил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь также не стал комментировать то, что руководитель Совета повысил на нее голос: «А кто на кого накричал, здесь мы не можем комментировать. Почему накричал. Если, как указывается в СМИ, кто-то у кого-то украл полчаса, то я могу сказать, что президент, собственно, пришел на встречу с Советом по правам человека для того, чтобы потратить время, и президент считает это необходимым для содержательного, подробного общения с членами Совета».