Путин, скорее всего, не в курсе истории с журналисткой Baza, которую ударили силовики при обыске у Манюрова – Песков

Президент, скорее всего, не в курсе инцидента с журналисткой «Baza» Анной Никитиной, которую ударили силовики при обыске у Лубянского стрелка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Вот этого я не знаю, в курсе президент или нет. Я, честно говоря, не думаю, что он в курсе. Хотя были сообщения в СМИ, если он знакомился через СМИ с этими сообщениями, то тогда да, а так специальных докладов не было», — сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что подобный инцидент «просто требует разбирательства, в случае каких-то жалоб на предмет соответствия законности тех или иных действий».

Журналистку интернет-издания Baza Анну Никитину ударили по лицу в ходе обыска в квартире подозреваемого в стрельбе на Лубянке.

Никитина приехала в Подольск, чтобы пообщаться с матерью стрелявшего Евгения Манюрова. По словам журналистки, сотрудник силовых структур разозлился, что она оказалась там раньше, чем они, начал ее оскорблять и ударил по подбородку. После этого ее вызвали на допрос в ФСБ.

В результате стрельбы, устроенной 39-летним Евгением Манюровым 19 декабря возле главного здания ФСБ на Лубянке, погибли двое сотрудников спецслужб. Еще четверо, в том числе один гражданский, пострадали. Сам Манюров был застрелен.