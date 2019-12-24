Российские пограничники освободили японские рыболовецкие суда, задержанные у берегов Курил на прошлой неделе. Рыбаков оштрафовали за превышение вылова осьминогов.
Никаких претензий к задержанию и сумме штрафа от японской стороны на данный момент не поступало.
Российские пограничники освободили японские рыболовецкие суда, задержанные у берегов Курил на прошлой неделе
Российские пограничники освободили японские рыболовецкие суда, задержанные у берегов Курил на прошлой неделе. Рыбаков оштрафовали за превышение вылова осьминогов.