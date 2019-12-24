Власти Санкт-Петербурга не будут проводить парад в годовщину снятия фашистской блокады Ленинграда

Такое решение было принято на заседании городского правительства.

Вместо парада на Дворцовой площади в 76-ю годовщину снятия блокады в Петербурге проведут интерактивную программу, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. По его словам, в частности, посетителей будут кормить кашей, чаем и различными угощениями. На Дворцовой площади, в свою очередь, отметил губернатор, будут выставлены техника и ретро-автомобили. Агентство ТАСС сообщает, что от идеи парад отказались из-за того, что дата не круглая.

Дискуссия вокруг этой темы возникла в январе этого года, когда в Петербурге был проведен военный парад в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда. По Дворцовой площади тогда прошли около 2 тысяч военнослужащих Западного военного округа, суворовцы, нахимовцы и парадный расчет Юнармии. Против парада тогда выступали ряд историков, общественных деятелей и оппозиционных депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Они считали, что подобное мероприятие не соответствует, по их словам, скорбному смыслу памяти, которую несет в себе дата снятия блокады. В свою очередь, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский проведение парада поддержал, признав дискуссию вокруг этой темы.

Интернет-издание «Фонтанка» отмечает, что некруглые даты, связанные со снятием блокады Ленинграда, в Петербурге никогда не сопровождались военным парадом.