Глава МВД Татарстана предупрежден о неполном служебном соответствии из-за полицейских учений с привлечением школьников

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин предупрежден о неполном служебном соответствии из-за полицейских учений с привлечением школьников. Своих должностей лишились непосредственные организаторы мероприятия, — сообщил сегодня глава МВД Владимир Колокольцев.

Видео учений, которые проводились в школьном дворе, недавно было опубликовано в интернете. Оно вызвало большой общественный резонанс.