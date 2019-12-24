Прокуратура просит приговорить к четырем годам колонии фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева

Его обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии. По версии следствия, во время протестной акции в конце июля он ударил командира одного из батальонов металлическим ограждением.

Мещанский суд объявит сегодня приговор фигуранту так называемого «московского дела» Самариддину Раджабову. Его обвиняют в угрозе применении насилия к представителю власти на акции 27-ого июля.

Трое сотрудников правоохранительных органов утверждают, что испытали страх и тревогу после того, как Самариддин Раджабов кинул в их сторону пластиковую бутылку с жидкостью. Дмитрий Линник, Александр Внуков и Александр Комбаров говорили на суде, что при падении на тротуар, она создала резкий звук удара, цитирую, «имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений», конец цитаты. За это прокуратура просит для обвиняемого три с половиной года колонии.

При этом, версия обвинения несколько раз менялась. Изначально пострадавшим был другой человек, в которого якобы бутылка попала, но осенью появилось запись, где заметно, что она просто упала на землю.

Ранее из-за этой истории со службы уволился полицейский Виталий Максидов. Его хотели объявить четвертым потерпевшим по делу, но он отказался считать себя таковым.

Сам Самариддин Раджабов вину не признает. Он утверждает, что показания свидетелей просто смешны.