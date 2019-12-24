В Кремле видели сообщение об увольнении ямальской журналистки, но это скорее «дело редакции» – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», следят ли за ситуацией в связи с увольнением журналистки после вопроса на пресс-конференции президента, сказал, что это дело «скорее редакции», и в Кремле за ситуацией не следят.

«Мы видели эти сообщения. В данном случае мы не знаем деталей, почему редакция приняла такое решение – уволилась ли она сам или ее уволили. В данном случае это скорее дело редакции, никаких объяснений от журналистки мы не видели в СМИ», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что на пресс-конференции «любые вопросы задавались» и «на любые вопросы президент давал свои ответы».

Журналистка ОГТРК «Ямал-Регион» Алиса Яровская, задавшая вопрос президенту Владимиру Путину в ходе его пресс-конференции, уволена из компании. Источники утверждают, что причиной увольнения стало недовольство региональных властей вопросом журналистки.