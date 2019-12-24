Ватикан намерен сформировать национальный олимпийский комитет. Это может произойти в том случае, если в государстве будет пять видов спорта, признанных профильными международными федерациями. Об этом заявили в Министерстве спорта Ватикана. Пока это речь идет о футболе, тхэквондо и крикете, поэтому создание НОК пока стоит в среднесрочной перспективе.