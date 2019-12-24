Завтра в центре Москвы будет ограничено движение транспорта из-за проведения общероссийской новогодней елки в Кремле. С 8:30 до 15-ти часов нельзя будет проехать по Большому Москворецкому мосту, улицам Варварка, Ильинка, а также по Васильевскому спуску.