ВЦИОМ: Каждый второй россиянин недоволен уровнем достатка своей семьи

Каждый второй россиянин недоволен уровнем достатка своей семьи. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМ. Генеральный директор центра Валерий Федоров утверждает, что 20 лет назад об этом говорили 74% участников опроса. Больше всего недовольных своим материальным положением в возрастной категории от 46-ти до 59-ти лет.