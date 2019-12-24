Прокуратура запросила штраф в 170 тысяч рублей для Евгения Ерзунова, которого обвиняют в угрозах судье Криворучко

Прокуратура запросила штраф в 170 тысяч рублей для Евгения Ерзунова, которого обвиняют в угрозах судье Алексею Криворучко. Это дело сейчас рассматривается в Мещанском суде столицы. Ерзунова судят за твит, который он написал после того, как судья приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии. Напомню, впоследствии срок этому фигуранту «московского дела» заменили годом условно.

Отметим, что Ерзунов свою вину признал.