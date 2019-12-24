СК предъявил обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями двум сотрудникам Федеральной таможенной службы

Следственный комитет предъявил обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями двум высокопоставленным сотрудникам Федеральной таможенной службы. Это начальник управления таможенного дознания Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о заключении их под стражу до конца февраля.