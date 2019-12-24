ФИФА серьёзно наказала защитника национальной команды Бахрейна Сайеда Бакера за расистское поведение на поле

Футболист пропустит 10 матчей своей команды и заплатит штраф.

Инцидент произошел в квалификационном матче ЧМ-2022 между сборными Бахрейна и Гонконга, сообщает The Sun.

Покидая поле, Сайед Бакер посмотрел в сторону сидящих на трибунах болельщиков Гонконка и показал жест «узкие глаза». Эпизод был зафиксирован камерами.

В итоге ФИФА трактовала данное действие игрока, как проявление расизма. И дисквалифицировала Бакера на 10 матчей, а также наложила денежный штраф в размере € 27,6 тыс.

Добавим, что сама встреча завершился со счётом 0:0.

Команда Бахрейна занимает в своей отборочной группе второе место. Команда Ганконга располагается на четвёртом месте.

Не так давно международная федерация волейбола за подобный жест дисквалифицировала старшего тренера женской сборной России Сержио Бузато. Итальянский специалист вынужден был пропустить три матча своей команды.