Фонд борьбы с коррупцией написал заявление в полицию о пропаже своего сотрудника Руслана Шаведдинова. Где он находится, до сих пор неизвестно. Возможно, его отправили принудительно в армию, — рассказал «Эху» глава юридического отдела фонда Вячеслав Гимади.

Комментариев правоохранительных органов пока нет.