Глава МВД Владимир Колокольцев уволил организаторов полицейских учений с участием школьников в Татарстане

К дисциплинарной ответственности привлечен министр внутренних дел республики Артем Хохорин. Об этом Колокольцев объявил на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Ранее сегодня появились сообщения, что полиция пришла к жительнице Татарстана, которая выложила в интернет видео учений.

К Екатерине Пантелеевой полицейские нагрянули вчера поздно вечером. Потребовали объяснить, где она взяла видео учений, и кто просил его опубликовать. Девушка пояснила, что хотела узнать мнение общественности о работе школы. Объяснительную она подписала, рассказал интернет-изданию МБХ-Медиа глава профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин. Пантелеева позавчера разместила у себя в инстаграме видео учений во дворе школы татарского села Новотроицкое, оно шокировало многих. В ролике, сейчас он не доступен, девятиклассники, изображая участников несогласованного митинга, пытаются прорвать кордон силовиков с дубинками, щитами и в шлемах. Полицейские судя по видео применяют силу. Один из учеников на условиях анонимности подтвердил МБХ-Медиа: полицейские действовали жёстко. Его цитата «положили лицом в снег, остались ссадины на руке и коленке, а на голове большая шишка». Других кидали через бедро, один юноша порезался о щиты, рассказал школьник. В МВД республики уверяли, что никто из учеников не пострадал, а учения были согласованы с руководством школы.

Прокуратура Татарстана после появления ролика в интернете начала проверку.