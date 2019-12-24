Водители автобусов и фур могут работать в сутки не более 10-ти часов

Согласно новым правилам они будут обязаны периодически отдыхать, причем не позднее, чем через 4,5 часа после начала поездки. Специально оговаривается, что если на трассе нет места для стоянки, водитель может продолжить ее поиск, однако только в течение одного-двух часов и с соблюдением необходимых мер предосторожности.