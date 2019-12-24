Европейский суд по правам человека принял жалобу бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна

При этом он указал на необходимость прекращения объявленной им в СИЗО голодовки. Это подтвердила «Эху» адвокат Каринна Москаленко.
Москаленко надеется, что Шестун прекратит голодовку.
Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении взяток.
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При этом он указал на необходимость прекращения объявленной им в СИЗО голодовки. Это подтвердила «Эху» адвокат Каринна Москаленко.
Москаленко надеется, что Шестун прекратит голодовку.
Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении взяток.
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