Европейский суд по правам человека принял жалобу бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна

При этом он указал на необходимость прекращения объявленной им в СИЗО голодовки. Это подтвердила «Эху» адвокат Каринна Москаленко.

Москаленко надеется, что Шестун прекратит голодовку.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении взяток.