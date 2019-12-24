Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что предупредил также о неполном служебном соответствии руководителя республиканского управления ведомства Артема Хохорина.
Видео учений недавно было опубликовано в интернете и вызвало большой общественный резонанс.
В Татарстане своих должностей лишились организаторы полицейских учений, к которым были привлечены школьники
Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что предупредил также о неполном служебном соответствии руководителя республиканского управления ведомства Артема Хохорина.