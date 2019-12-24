Власти Москвы отказались от проекта 72-этажной башни по программе реновации в Северо-Западном округе. По просьбе жителей района Покровское-Стрешнево количество этажей в доме уменьшили до 30-ти, — сообщил ТАСС главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Аналогичное решение было принято недавно в Хорошево-Мневниках. Там высотность в нескольких жилых домах снизили вдвое.