Суд признал виновным фигуранта так называемого «Болотного дела» Дмитрия Бученкова

Молодой человек, настаивавший на том, что его не было на акции, два года назад бежал за границу, поэтому оглашение приговора проходит в заочном режиме.

Историка Дмитрия Бученкова признали виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти во время «Марша миллионов» 6 мая 2012 года. Суд счел доказанным, что Бученков бил полицейских, распылял газовый баллончик, переворачивал биотуалеты. Обвинение строилось на показании секретных свидетелей, потерпевших силовиков и фотографиях некоего молодого человека в черном капюшоне. Следствие утверждает, что это Бученков, защита настаивает на том, что это совершенно разные люди. По словам историка, во время акции на Болотной площади он был в Нижнем Новгороде у родственников, они это подтвердили. Независимая экспертиза пришла к выводам, что на фотографиях в материалах дела другой человек. На стороне Бученкова и данные ГИБДД, зафиксировавшие его машину на пути в область. Историка задержали спустя 3,5 года после событий на Болотной. В ноябре 2017 он, будучи под домашним арестом, бежал в Литву, где получил политическое убежище. Дело продолжили рассматривать спустя 2 года в заочном режиме.

Акция на Болотной площади состоялась за день до инаугурации Владимира Путина. Ее участников обвинили в «массовых беспорядках». Более 30 человек были осуждены.