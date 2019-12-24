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11:02, 24 декабря 2019

МЧС хочет получить право организовывать принудительную эвакуацию граждан в случае чрезвычайной ситуации

В ведомстве уже готовят соответствующие изменения в законодательстве.

Глава МЧС Евгений Зиничев считает, что необходимо исключить ситуации, при которых спасатели обязаны держать спецтехнику рядом с людьми, которые отказались покидать опасный участок, в то время, когда ресурсы ведомства в срочном порядке нужны в других местах. В интервью агентству ТАСС он сказал, что такие проблемы неоднократно появлялись этим летом во время наводнения в Амурской области, когда люди сознательно оставались под угрозой, несмотря на заверения специалистов. По его мнению, таких ситуаций не произойдет, если граждан будут эвакуировать принудительно, как это происходит во время контртеррористических операций и при режиме чрезвычайного положения.
Также глава МЧС отметил, что нужно обязать другие ведомства делиться данными при подобных ситуациях. Цитирую, «мы сталкиваемся с тем, что некоторые из них используют безответственный подход: хочу дам информацию, хочу – нет», конец цитаты. Зиничев подчеркнул, что за предоставлении неполной информации планируется внести ответственность. Какую именно – он не уточнил.

Когда ведомство подготовят и в какой срок их могут подать в Госдуму еще неизвестно.



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