Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 был первым серийным образцом

Его планировали сдать военным до конца года, — сообщает источник Интерфакса. Причины аварии сейчас устанавливаются.

Самолет потерпел крушение в тайге. Пилот катапультировался. У него нет никаких травм. По словам экспертов, это первое подобное серьезное происшествие с самолетом данного типа. Стоимость одного серийного Су-57 превышает 2 миллиарда рублей.

Сегодняшний инцидент в Хабаровском крае не окажет серьезного влияния на контакты и поставки, — заявил в эфире РБК военный обозреватель Александр Жилин.

В Объединенной авиастроительной корпорации подтвердили, что разбившийся истребитель был застрахован.