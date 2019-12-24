Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба стал лучшим футболистом уходящего года по версии РФС и газеты «Спорт-Экспресс». Форвард получил трофей второй год подряд.

Награда была учреждена четыре года назад. Претендовать на нее могли все футболисты, выступавшие в Премьер Лиге, а также игроки сборной России, выступающие за рубежом. В голосовании принимали участие тренеры и генменеджеры клубов, журналисты СЭ, и болельщики. В итоге первое место с большим отрывом занял Артем Дзюба. На второй строчке расположился выступающий за Монако Александр Головин. Третьим в голосовании стал опорник столичного Локомотива Гжегош Крыховяк.

В текущем сезоне Дзюба в Чемпионате страны забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач. Кроме того, форвард стал лучшим бомбардиром сборной страны в отборочном цикле Чемпионата Европы.

Напомним, что Первым обладателем трофея в 2016 году стал Федор Смолов.